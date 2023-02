Migliaia di orologi pezzotti di una nota marca in giro nel Casertano: scontro sul consulente in aula

Sarebbe dipendente di una società concorrente a quella dei sei imputati

CASERTA – Sono migliaia di orologi della marca Daniel Wellington contraffatti che sarebbero stati commercializzati tra Caserta e il napoletano. Per questo motivo sono sotto processo sei soggetti, originari della nostra provincia e dell’area nord di Napoli.

Nelle scorse ore, durante l’udienza al tribunale di Santa Maria Capua Vetere, c’è stata un po’ di polemica rispetto al consulente nominato per valutare loro originalità degli orologi, poiché sarebbe un dipendente di una società concorrente di quella degli imputati.

Il tecnico indicato dalla polizia giudiziaria ha segnalato come gli orologi non siano uguali a quelli commercializzati in Italia, non potendo essere però sicuro sulla loro falsità.