Minacciò il sindaco per ottenere gli stipendi arretrati, condannato operatore ecologico

L’uomo citofonò ripetutamente all’abitazione del primo cittadino.

SPARANISE. Due mesi di reclusione con pena sospesa ed il pagamento di una previsionale di 1000 euro per l’operatore ecologico che minacciò l’ex sindaco di Sparanise, Salvatore Martiello. Questa la sentenza emessa oggi dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere per quei fatti che avvennero nel gennaio del 2020 e per i quali finì sotto processo Giuseppe Fusco. Quest’ultimo si sarebbe recato a casa del primo cittadino pretendendo il pagamento degli stipendi arretrati. L’imputato fu quindi accusato di violenza privata e minacce perchè avrebbe suonato insistentemente al citofono della casa, minacciando Martiello il quale sarebbe stato, per questo motivo, costretto a rimanere nella sua abitazione, per evitare ripercussioni.