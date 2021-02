Minori “in giro” a CARNEVALE solo con i genitori. Nuova stretta anti-COVID del sindaco fino al 21 febbraio

ARIENZO – È stata emanata questa mattina l’ordinanza sindacale n. 32, che contiene apposite misure restrittive

per il Carnevale. In considerazione delle ‘vacanze’ previste dal calendario scolastico della Regione Campania e dell’attuale emergenza sanitaria, l’Amministrazione Guida ha imposto una serie di obblighi e divieti ai concittadini, sia per il giorno 16 febbraio che per tutte le altre giornate, a partire da oggi e fino al 21 febbraio 2021.

Nello specifico, limitatamente alla festa del Carnevale, martedì 16, si stabilisce l’obbligo di circolazione a piedi per i minori di anni 18 in presenza di uno o entrambi i genitori, e, per i proprietari di locali aperti al pubblico, il divieto di diffondere musica ad alto volume al di fuori delle attività. Non solo. Ai cittadini, si impone l’obbligo, dopo le ore 18, di non consumare bevande e cibo all’aperto, in spazi e luoghi pubblici, e, a tutti coloro che hanno in programma di organizzare attività per foto ricordo sia in pubblici esercizi che in aree pubbliche, l’obbligo di predisporle in modo da evitare assembramenti.

Entrano, inoltre, in vigore nuove misure restrittive per tutti i cittadini fino al 21 febbraio e, nel dettaglio, il divieto di spettacoli di intrattenimento e rappresentanza dal vivo o con altri mezzi di diffusione in spazi aperti e luoghi pubblici, di utilizzo di fuochi d’artificio di qualsiasi tipologia, articoli scoppiettanti, bombolette spray e lancio di uova per le strade. Si prevede, quindi, un Carnevale all’insegna del rigore, con festeggiamenti molto limitati e volti a contenere ogni possibile rischio per la salute.

Nell’ordinanza, sono, poi, presenti raccomandazioni specifiche per over 65 o persone affette da patologie, titolari di attività con vendita diretta al pubblico e per i cittadini: per i primi, si chiede di non uscire, se non per comprovate esigenze; per gli esercenti si raccomanda tampone ogni 7 giorni; infine, per i cittadini, si chiede di limitare al massimo le visite ad amici e/o familiari oltre il secondo grado di parentela.

“Non possiamo consentire – ha dichiarato il sindaco Giuseppe Guida – che, in questo fine settimana e nelle prossime giornate, approfittando della pausa scolastica, si proceda con i normali festeggiamenti del Carnevale, che, in questa particolare fase, andrebbero solo ad incrementare i rischi per la salute dei nostri concittadini; ciò non significa vietare ai nostri ragazzi di uscire, né alla famiglie di fare una passeggiata con i bambini, ma tutte le attività saranno inevitabilmente limitate, quelle superflue, come fuochi, bombolette e quant’altro, vietate e le altre attività, organizzatesi per le foto ricordo, dovranno predisporre tutto al meglio per evitare assembramenti, pena le apposite sanzioni”.

Restano in vigore, sul territorio comunale, anche le precedenti disposizioni relative al divieto di fumo in luoghi pubblici, l’autocertificazione per i non residente e il divieto per più di due persone di circolare in macchina. Già ieri il primo cittadino, nell’aggiornamento quotidiano sul Coronavirus, aveva preannunciato queste misure, anche in



considerazione del lieve incremento di positivi registrato proprio nella giornata di giovedì 11.