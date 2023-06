MONDRAGONE. 38enne scompare nel nulla, l’appello dei familiari

Da due giorni non dà notizie, la disperazione dei parenti.

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) Scomparso nel nulla da due giorni, Arcangelo Rotondo, 38 anni, originario di Mondragone. A lanciare l’allarme i suoi familiari che questa mattina hanno sporto denuncia presso la caserma dei carabinieri. L’uomo, che lavora presso un mobilificio sulla Domiziana, non ha mai dato segni di squilibrio o comunque segnali da far presagire quanto sta accadendo in queste ore. Vano ogni tentativo di rintracciare Arcangelo telefonicamente in quanto il cellulare risulta spento. Chiunque possa avvistare il ragazzo, è pregato di contattare immediatamente le forze dell’ordine. Seguiranno aggiornamenti.