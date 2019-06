MONDRAGONE. Anziano si sente male e si accascia al suolo

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Malore intorno alle 20.00 di ieri sera per un’anziano che si è accasciato a terra all’incrocio tra Viale Margherita e via Domiziana. A dare l’allarme alcuni passanti che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Probabilmente il malore è stato dovuto al forte caldo. L’anziano è stato trasportato alla clinica castellana dal 118.

Analogo episodio nel pomeriggio di lunedì quando un uomo di 78 anni colto da malore in zona Levagnole, è stato soccorso dal 118 e da una pattuglia dei carabinieri e trasportato alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno.