MONDRAGONE. Cacciato al concorso perché copiava, ora il marito della consigliera comunale di Zannini è stato assunto in un altro concorso comunale. Così i voti li sapremmo fare tutti se …

MONDRAGONE (g.g.) Copia copiassa all’esame non si passa. Però, aggiungiamo noi, chiosando il famoso proverbio della goliardia scolastica, se poi c’è Giovanni Zannini, rimedi facilmente soprattutto se sei il marito di una consigliera comunale di maggioranza.

Francesco Paparcone consorte di Luisa Spatrisano, fedelissima di Zannini al punto che il consigliere regionale si è portato il Paparcone in comando nella segreteria della sua sede di consigliere regionale, aveva tentato qualche tempo fa il colpo grosso partecipando ad un concorso aperto svoltosi all’interno del palazzetto dello sport di Mondragone per conquistare una posizione professionale, all’interno degli uffici municipali, di categoria D. Siccome lui proveniva dalla categoria B – operatori esperti – l’operazione si sarebbe tradotta in un esponenziale aumento dello stipendio. Ma siccome fu sorpreso a copiare – e d’altronde la cosa non poteva essere ignorata dalla commissione vista la fotografia che aveva girato per Mondragone dopo due minuti – ha ritentato la fortuna, partecipando stavolta ad un concorso interno ossia riservato solamente ai dipendenti comunali. E stavolta non c’erano smartphone pronti a fotografare misfatti. Risultato: Francesco Paparcone il concorso lo ha vinto e oggi non è più un operatore specializzato categoria B ma un istruttore amministrativo, in pratica un impiegato di rango più elevato – categoria C

Sarà contenta sicuramente la consigliera di maggioranza Luisa Spatrisano

Non sappiamo se Paparcone continuerà a svolgere la sua funzione di assistente di Zannini alla Regione. Ma a questo punto poco importa perché la missione, la probabile promessa, fatta a suo tempo alla signora Spatrisano è stata soddisfatta.

Non è Zannini persona capace e irresistibile nella conquista del consenso. In questo modo i voti sono buoni tutti a farli. Bisogna avere la testa, il cervello e la spregiudicatezza di fare operazioni come questa. Potete star tranquilli che Zannini ne ha fatte a centinaia in provincia. Non un genio, quindi, ma solo un formidabile interprete di una politica cialtronesca e vergognosamente clientelare fondata sulla immeritocrazia