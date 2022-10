MONDRAGONE. Contro il randagismo nasce la onlus “Una zampa per i Tonino”

Parla dell’iniziativa, nata per volontà dei fratelli Ilenia e Daniele Spatrisano, Gianfranco Esposito che, insieme alla sua compagna, salva dalla strada tanti cagnolini.

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) Per la tutela degli animali abbandonati e di quelli che mai hanno avuto una casa, presenti sul territorio mondragonese, è stata inaugurata la prima associazione onlus “Una zampa per i Tonino”, nome scelto non a caso per ricordare uno dei cagnolini, purtroppo deceduto, salvati, amati e curati da Gianfranco Esposito e dalla sua compagna. Parliamo di un uomo che assieme a pochi altri ogni giorno si adopera per salvare dalla strada quanti più pelosetti possibili e che così commenta, nel suo profilo facebook questa bellissima iniziativa nata per volontà dei fratelli Ilenia e Daniele Spatrisano.

“Confidiamo in tutti voi perché solo rimanendo uniti possiamo arginare questa grande piaga sociale, quale e’ il randagismo, che dilaga nel nostro paese sempre con più forza ed è superfluo affermare che tanti di voi nel corso di questi anni, mi hanno supportato e forse anche sopportato per le molteplici situazioni brutte che ho incontrato e combattuto durante il mio cammino,. A partire da questo momento, abbiamo ancora più bisogno di voi sotto l’aspetto umano ed economico in modo da mettere in salvo cani e gatti che necessitano di assistenza medica e di cibo. Con questa nuova associazione intendiamo contrastare ogni forma di maltrattamento animale agendo nel rispetto delle normative vigenti. Siete in tanti a chiederci ogni giorno di trovare nuove famiglie per i vostri animali domestici, ed ancora una volta sono costretto a ribadire lo stesso concetto di sempre. Quando si adotta un animale bisogna avere la consapevolezza di non trovarci di fronte ad un giocattolo ma ad un essere vivente che seppur privo di parola, ha gli stessi sentimenti di noi umani ragion per cui quando viene abbandonato, soffre alla stessa nostra maniera. Cercheremo attraverso questa Associazione di fare valere i DIRITTI dei nostri amici a 4 zampe chiedendo le loro sterilizzazioni con la costituzione di colonie nel nostro Comune e chissà che non si riesca a mettere su’ anche un piccolo rifugio. A breve apriremo una campagna di tesseramento annuale e tutto ciò che arriverà attraverso le vostre donazioni, verrà speso nella massima trasparenza, per la salvezza di quegli animali sfortunati. Non possiamo che accogliere positivamente ogni singola parola scritta da Gianfranco, anche perché siamo pienamente consapevoli dei numerosi sforzi compiuti da coloro che hanno a cuore le sorti dei pelosetti”.