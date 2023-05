MONDRAGONE. Finisce in carcere per droga. Giudice dice sì a 25enne per nuovo percorso con un lavoro 5 Maggio 2023 - 17:01



MONRAGONE – Al 25enne Michele Sauchella di Mondragone è stato concesso il regime dell’affidamento in prova dal tribunale di sorveglianza di Napoli. Il 25enne finì in manette e poi in carcere dopo che, nel luglio 2019, venne trovato in possesso di circa mezzo chilo di sostanze stupefacenti. Condannato a cinque anni di carcere, ora inizierà un nuovo percorso. Il giovane potrà restare a casa e lavorare presso un’azienda che si occupa di impianti elettrici.