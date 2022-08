MONDRAGONE. FOTO E VIDEO. Allevatori disperati bloccano la Domiziana per tre ore

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Attimi di tensione questa mattina sulla Domiziana per la scesa in campo di alcuni allevatori che alla rotonda di Bagnara, hanno bloccato per circa tre ore la viabilità in entrambi i sensi di marcia. Una protesta scaturita da un dramma che stava per consumarsi due giorni fa, quando un allevatore ha cercato di impiccarsi dopo aver assistito all’abbattimento totale di tutte le bufale e alla messa all’asta della propria azienda. Per fortuna I familiari sono riusciti a bloccarlo in tempo. Un gesto di disperazione che ha poi portato questa mattina alcuni allevatori ed agricoltori, al blocco totale di una delle arterie stradali più importanti del Litorale. La situazione è rientrata solo quando a questi uomini disperati è stato comunicato che il Presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, avrebbe incontrato una loro delegazione per giungere ad un accordo. Secondo però alcune indiscrezioni trapelate nel primo pomeriggio di oggi, De Luca, in merito alla vicenda, non si sarebbe ancora espresso ed intanto arriva la solidarietà di Gennaro Oliviero, Presidente del Consiglio regionale della Campania che attraverso un comunicato stampa invoca un “ulteriore sforzo per cercare di fermare la mattanza delle bufale a seguito del fallimento del piano regionale di eradicazione della brucellosi che ha messo letteralmente in ginocchio le aziende bufaline”. Carne fresca a basso costo e 13.000 bufale abbattute in 8 mesi perché solo pochissime di loro hanno ricevuto il vaccino. Una situazione che potrebbe degenerare nei prossimi giorni se le Istituzioni non intervengono a sostegno di un settore importantissimo a cui è collegato quello della produzione della mozzarella, che rischia di scomparire dalle tavole del Casertano.