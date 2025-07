MONDRAGONE. Incendio devasta l’abitazione di Pietro Cascarino, accusato della morte di Luigi Petrella

Sul posto hanno operato i giri del fuoco del distaccamento di Mondragone

MONDRAGONE – I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina alle 13:00 circa in un appartamento in via degli Abruzzi a Mondragone, teatro di un incendio che ha destato preoccupazione. L’abitazione è quella in cui viveva Pietro Cascarino, il 53enne con precedenti penali ritenuto responsabile della morte di Luigi Petrella, il sedicenne di Mondragone tragicamente investito e ucciso in sella al suo scooter lo scorso venerdì sera.



Le fiamme hanno interessato l’appartamento, che, secondo le prime verifiche, Cascarino, oggi ristretto in carcere, avrebbe occupato abusivamente. I locali, infatti, non risultano essere di sua proprietà, ma appartengono a una famiglia che non risiede più in città.

Sul posto hanno operato i Vigili del Fuoco del distaccamento di Mondragone, unitamente ad una pattuglia dei carabinieri, che hanno provveduto a domare l’incendio e a mettere in sicurezza l’area. Al momento, le cause del rogo sono ancora da accertare.