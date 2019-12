MONDRAGONE. Incendio sulla Domiziana, a fuoco un appartamento

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Attimi di panico oggi pomeriggio in Via Domiziana a Mondragone, nelle vicinanze dell’ex Clinica Salus, per un incendio divampato in un vecchio appartamento.

Sul posto sono immediatamente giunti i vigili del fuoco del locale distaccamento che in poco tempo sono riusciti a domare le fiamme, coadiuvati da una pattuglia dei carabinieri.



Le cause dell’incendio sono ancora al vaglio delle forze dell’ordine.