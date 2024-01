Rinvenuto in località Pescopagano

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Rinvenuto in serata in località Pescopagano il corpo senza vita di un 57 enne di Mondragone, A.M. L’ uomo è stato trovato impiccato. Sul posto stanno operando pattuglie dei carabinieri e della polizia di stato per tutte le indagini del caso.