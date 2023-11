L’INTERVISTA MONDRAGONE. Presentato “La mia anima aveva voglia di scrivere”, opera letteraria di Gianni Pizzella

Presentato presso lo “Zanzibar”

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Un sogno nel cassetto divenuto realtà quello di Gianni Pizzella, 42 enne mondragonese che appena pochi giorni fa ha visto la pubblicazione del suo primo libro dal titolo “La mia anima aveva voglia di scrivere”.

Racconti autobiografici messi nero su bianco nelle notti insonni di un ragazzo nato ai “borghi di periferia” e che mai avrebbe immaginato di riscuotere il gran successo di oggi. Una passione, quella per la scrittura, nata grazie all’incontro con il pittore Salvatore Pagliaro, in arte “Galileo”, cittadino rivierasco emigrato al nord, avvenuto per la prima volta negli anni 80, quando Gianni ancora bambino, era solito giocare a pallone nelle strade del suo quartiere.

Un pomeriggio questo uomo misterioso, gli si avvicinò regalandogli delle caramelle e da allora tra i due nacque una profonda amicizia. I due si persero di vista solo quando Salvatore si trasferì altrove per poi rincontrarsi tempo dopo. Un nuovo incontro durante il quale Gianni maturò la passione per la scrittura, grazie anche alle parole di incoraggiamento di Galileo che in quella occasione gli regalò una banconota da 20 euro con cui acquistare una penna ed un quaderno. Nacque così il primo racconto “È mezzanotte”: “Ecco chi sei, ho scoperto chi sei – esclamò il pittore a Gianni – e da questo momento in poi, non fermarti più”.

Gianni però si fermò solo quando il suo Maestro scomparve dopo una lunga malattia per riprendere a scrivere a seguito di un messaggio ricevuto in sogno. Il 29 ottobre scorso allo “Zanzibar” di Mondragone, si è svolta la festa di presentazione dove l’autore del libro ha ringraziato l’avvocato Gianfranco Filippelli (sponsor), Thomas Nocella che ha collaborato alla realizzazione di questa opera meravigliosa, la sua famiglia in particolar modo la sua mamma, amici e parenti. Il libro a breve sarà distribuito nelle librerie di tutta Italia.