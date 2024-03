MONDRAGONE saluta ex calciatore di serie B e infermiere del “Cardarelli”

Uomo molto conosciuto in città. Ha ricoperto anche il ruolo di allenatore della Mondragonese Calcio

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Si sono svolti questa mattina nella chiesa di San Rufino in Viale Margherita, i funerali di Vincenzo Lavino, 73 anni, deceduto nella giornata di ieri, dopo una lunga malattia. Persona molto conosciuta in città non solo per aver svolto la professione di infermiere presso l’ospedale “Cardarelli” di Napoli, ma anche per essere stato un calciatore talentuoso di serie B e C. e punto di riferimento per la Mondragonese Calcio, nonché allenatore. Chi ha avuto modo di conoscerlo lo ricorda come un uomo generoso, educato, sempre disponibile verso il prossimo e pronto a dare una mano. Porgiamo alla famiglia Lavino le nostre più sentite condoglianze.