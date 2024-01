MONTE TIFATA devastato dalle fiamme: arriva la condanna per i due piromani

Entrambi condannati anche alle spese processuali e al risarcimento in favore delle parti civili

SANTA MARIA CAPUA VETERE – A processo per aver incendiato l’area protetta del Monte Tifata patteggiano la pena: condannati a un anno e nove mesi di reclusione. E’ questo l’esito per i due piromani Fouad El Hayek, libanese di 30 anni e Giuseppe Fois, di 37 anni, entrambi residenti a San Nicola la Strada finiti sotto processo per aver incendiato il 10 agosto 2021 circa 400 ettari di vegetazione.

Secondo la ricostruzione della Procura, i due piromani, la sera del 10 agosto 2021 si recarono in località Monte Marmorelle a Caserta dettero fuoco ad un cumulo di legna. Un ceppo rotolò nella vegetazione generando un fuoco che interessò due versanti della zona protetta del Monte Tifata appartenente ai comuni di Caserta, Capua, Casagiove e San Prisco.

Entrambi condannati al pagamento delle spese processuali e del risarcimento del danno in favore delle costituite parti civili.