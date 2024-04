MORTO POST CHIRURGIA DIMAGRANTE. Medico rinviato a giudizio. Mentre la clinica Villa del Sole…

CASERTA – È stato rinviato a giudizio il chirurgo bariatrico Stefano Cristiano, accusato di lesioni colpose gravissime e di falso ai danni di Angela Iannotta e di omicidio colposo per il decesso di Francesco Di Vilio, i cui familiari sono seguiti dall’avvocato Gaetano Crisileo.

Ricordiamo che per la clinica Villa Del Sole nello scorso mese di novembre c’è stata l’archiviazione del procedimento penale nei confronti della struttura, assistita dal legale aversano Nando Trasacco.

L’inchiesta era scaturita a seguito delle conseguenze delle operazioni chirurgiche compiute dal medico su Angela Iannotta, difesa dall’avvocato Raffaele Crisileo, e Francesco Di Vilio, quest’ultimo poi deceduto.

La clinica è stata citata nel processo penale quale responsabile civile per la condotta penale del medico che opera in quella struttura. In caso di condanna di Cristiano, difeso dagli avvocati Massimo Damiano e Michela Andresano, quindi, Villa del Sole sarebbe una specie di garanzia delle richieste risarcitorie della persone offese. Ma non è ritenuta responsabile delle azioni che hanno portato alla lesioni della Iannotta e alla morte di Di Vilio.