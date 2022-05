Mostra i genitali al suocero, stalking alla ex compagna. Assolto

MARCIANISE – Il giudice monocratico del tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha assolto D.A. di Marcianise dall’accusa di stalking nei confronti dell’ex compagna e degli ex suoceri. L’uomo si era resto protagonista tra maggio e novembre 2018 di diversi episodi che avevano causato stati d’ansia nella ex compagna. L’uomo avrebbe minacciato anche di fare intervenire pregiudicati per rompere le gambe al suocero, oltre a mettere in atto pedinamenti, post denigratori sui social e in un’occasione si era recato nell’abitazione del suocero dove aveva mostrato i genitali, abbassandosi i pantaloni.