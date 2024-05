Motocicletta travolge bici: due feriti in ospedale

Indagini in corso da parte della polizia municipale per ricostruire la dinamica dei fatti

MARCIANISE – Spavento ieri sera in via Micca a Marcianise dove, per cause ancora in corso di accertamento, si sono scontrate una bicicletta, in sella alla quale si trovava un 70enne ed una moto guidata da un 20enne.

L’impatto è stato violentissimo ed entrambi i conducenti hanno riportato ferite. Trasportati d’urgenza nei vicini nosocomi. Al vaglio degli agenti della polizia municipale la dinamica. La strada è stata interdetta al traffico per consentire l’operato dei soccorritori e i rilievi.