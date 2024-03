Mozzarella ritirata dal commercio, l’allerta del Ministero della Salute

Si tratta di mozzarella Merivio prodotta da Granarolo per…

Il Ministero della Salute ha reso noto di aver ritirato un lotto di mozzarella Merivio Granarolo dai supermercati. Il motivo è l’errata etichettatura dei prodotti, con la data di scadenza sbagliata. Ecco cosa fare nel caso in cui si siano acquistate le confezioni e quali sono i rischi nel caso si sia consumato il prodotto in questione.

Il Ministero della Salute ha disposto il ritiro di un lotto il 26 febbraio 2024: riscontrata un errore nell’etichettatura riguardo la data di scadenza.

Il marchio del prodotto che Lidl sta ritirando dagli scaffali è Merivio, con denominazione di vendita Mozzarella 125g Merivio Ita prodotto per Lidl da Granarolo Spa, con sede dello stabilimento in via San Giovanni Bosco, 37/39 20865, Usmate Velate (MB). Il lotto coinvolto è:

LN4050C

Il Ministero della Salute spiega che sulle confezioni delle mozzarelle Merivio del lotto segnalato sono riportate le seguenti date di scadenza errate:

15/03/2023

15/03/2025.

La data corretta è 15/03/2024