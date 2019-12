MULTISERVIZI. Niente camorra in questo processo: Brancaccio salvato dalla prescrizione. Andrea Lettieri assolto e “prescritto”

ORTA DI ATELLA/GRICIGNANO DI AVERSA (t.p.) – Si è conclusa così la vicenda giudiziaria per i due amministratori in relazione all’inchiesta su Gmc Gricignano multiservizi. E’ di pochi minuti fa la sentenza del presidente Carotenuto del tribunale di Santa Maria Capua Vetere che ha escluso l’aggravante mafiosa, non dimostrata nel corso del processo. Prevedibile l’esito per Brancaccio, difeso da Mario Griffo, ex sindaco di Orta di Atella, ex consigliere regionale ed ex presidente del consiglio provinciale di Caserta, cadendo l’aggravante dell’articolo 7 che neutralizza i termini di prescrizione. Per quanto riguarda Andrea Lettieri, difeso da Giuseppe Stellato e Raffaele Costanzo, ex sindaco di Gricignano di Aversa ed ex assessore provinciale ai lavori Pubblici, c’è stata una sentenza di assoluzione dal concorso esterno, cosa diversa dall’articolo 7, che è “solo” un’aggravante. Decisione speculare del tribunale per quanto riguarda il reato di turbativa d’asta. Essendo stato escluso l’aggravante dell’articolo 7, il reato viene estinto dalla prescrizione. Sempre per quel che riguarda l’ex sindaco di Gricignano, è stato assolto perché il fatto non sussiste dall’accusa formulata in un altro capo d’imputazione diverso dal precedente, cioè concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso.