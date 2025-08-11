Muore 20enne casertano in un tragico incidente con la sua amata Ducati

SEI SU TIK TOK? ANCHE NOI! CLICCA QUI PER VEDERE LE FLASH NEWS DI CASERTACE

CARINOLA – Una giovane vita spezzata in un drammatico incidente stradale. E’ il peggiore degli aggiornamenti possibili quello relativo all’incidente avvenuta nella frazione di Casanova, del comune di Carinola.

Un ragazzo di 23 anni, Karim Attaalla è morto in seguito a uno scontro tra la Ducati 1299, mezzo che il giovane amava tantissimo, e un’automobile lungo la strada provinciale che collega il paese a Falciano del Massico.

Il sinistro è avvenuto poco prima di mezzogiorno. Le condizioni del giovane centauro sono apparse da subito gravissime. Dopo i primi soccorsi sul posto, è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove è giunto in coma, come raccontato nel primo articolo di oggi pomeriggio. Nonostante i tentativi del personale medico di salvargli la vita, il ragazzo è deceduto poco dopo il ricovero.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica del tragico impatto.