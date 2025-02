Muore a 19 anni per una fuga di ammoniaca alla FrigoCaserta: “Ulteriori accertamenti dei carabinieri”

Lo ha riferito la Ministra del Lavoro, Marina Elvira Calderone durante il Question Time al Senato

GRICIGNANO D’AVERSA – Ulteriori accertamenti saranno eseguiti da parte dei carabinieri in merito alla morte di Patrizio Spasiano, 19enne napoletano tirocinante in una ditta esterna, deceduto a seguito di un grave incidente avvenuto alla Frigocaserta di Gricignano d’Aversa, lo scorso 10 gennaio.

A rivelarlo è stata la ministra del Lavoro, Marina Elvira Calderone, nel rispondere in Senato ad un’interrogazione presentata dal Pd dopo le due tragedie avvenute nello stabilimento di Gricignano in cui hanno perso la vita Spasiano e soli pochi giorni prima anche un altro operaio, Pompeo Mezzacapo “In merito agli infortuni mortali verificatisi presso la Frigo Caserta informo che le verifiche circa l’adeguatezza delle misure di sicurezza adottate dall’azienda sono state effettuate dal personale della Asl di Caserta, come da Protocollo già intercorrente con la Procura presso il Tribunale di Napoli Nord”.

Poi, sulla morte del 19enne, ha aggiunto: “In relazione poi al giovane tirocinante, sono in corso ulteriori e approfonditi accertamenti da parte dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato Lavoro dell’Ispettorato di Caserta, d’intesa con la Procura, anche relativamente alla verifica circa l’idoneità del ragazzo allo svolgimento delle attività e alla corrispondenza delle mansioni ai requisiti formativi”.