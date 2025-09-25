MUORE CICLISTA. Cade in strada e viene travolto da un furgone
25 Settembre 2025 - 08:56
SAN FELICE A CANCELLO – Un ciclista cinquantenne è morto in un incidente stradale avvenuto all’alba di oggi lungo la strada provinciale tra le frazioni di Cancello e Polvica, nel comune di San Felice a Cancello.
Le dinamiche, ricostruite dai carabinieri, parlano di uno scontro con un furgone. La vittima, A. C., residente a Pomigliano d’Arco sarebbe caduto dalla bicicletta finendo sotto le ruote di un veicolo commerciale guidato da un uomo del luogo, rimasto illeso ma sotto shock.
Sul posto, oltre ai militari dell’Arma, sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto che constatare il decesso del ciclista.