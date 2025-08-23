Muore in casa barista dell’Anthony Caffè a MADDALONI: domani l’ultimo addio

CASERTA – Torniamo a parlare della scomparsa di Alfonso Ravagnan, 47 anni, storico barista dell’Anthony Caffè di Maddaloni, trovato senza vita nella sua abitazione di via Giacomo Puccini a Curti. La tragedia si è consumata giovedì pomeriggio, quando un forte odore ha insospettito i vicini di casa, che hanno contattato il fratello per aprire la porta.

La scena che si è presentata davanti ai familiari e ai soccorritori è stata devastante: Alfonso giaceva privo di sensi sul balcone di casa. Nonostante l’arrivo tempestivo di due ambulanze e della Polizia, per lui non c’era più nulla da fare. Chi lo conosceva racconta che nei giorni precedenti aveva avuto febbre e vomito, ma nessuno immaginava un epilogo così improvviso e drammatico. Non soffriva di gravi malattie, motivo per cui si sospetta un malore improvviso come possibile causa della morte, anche se sarà l’autopsia, compiuta nelle scorse ore, a dare risposte certe.

I funerali si svolgeranno domani, domenica 24 agosto alle ore 11, nella chiesa di San Bartolomeo Apostolo, a Parco Cerasola, a Caserta, dove amici, parenti e clienti affezionati potranno salutarlo per l’ultima volta. Lascia nel dolore la madre Silvana, i fratelli Alessio, Adriano e Andrea, le cognate, i nipoti e una rete di affetti che oggi si sente improvvisamente più vuota.