Muore in casa tre giorni dopo le dimissioni dall’ospedale: aperta un’inchiesta

Diverse ore di attesa per la donna, dopo la segnalazione della sua situazione in codice “azzurro”

CESA – Una donna di 58 anni, M.P. originaria di Cesa, è deceduta lo scorso 10 agosto nella propria abitazione, quattro giorni dopo essere stata dimessa dall’ospedale Moscati di Aversa. La signora si era recata in pronto soccorso per forti dolori addominali, classificati in codice azzurro.

Dopo quasi tre ore di attesa, la paziente era stata sottoposta ai controlli di routine e successivamente dimessa. Il peggioramento delle condizioni avrebbe portato al decesso improvviso nella sua casa, alla presenza dei familiari.

La famiglia, assistita dall’avvocato Luigi Marrandino, ha presentato denuncia-querela alla Procura di Napoli Nord per accertare le cause del decesso e eventuali responsabilità mediche della struttura ospedaliera. La procura ha avviato le indagini per far luce sulla dinamica dei fatti.