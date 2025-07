Muore mamma della consigliera comunale

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

VAIRANO PATENORA – La comunità di Variano Patenora è in lutto per la scomparsa di Antonietta Zanni, madre della consigliera comunale Anna Zompa. La donna, 60 anni, era da tempo malata ed era ricoverata in una struttura sanitaria. Nonostante le cure e la sua lotta, Antonietta non ce l’ha fatta.

Il dolore ha colpito profondamente la famiglia e l’intera cittadinanza, che in queste ore si è stretta attorno alla consigliera per esprimerle vicinanza e solidarietà. Ieri pomeriggio si sono svolti i funerali nella chiesa dei Santi Cosma e Damiano di Variano Scalo. La cerimonia si è conclusa con la tumulazione nel cimitero locale.