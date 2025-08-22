Muore operaio 45enne: malore fatale dopo una giornata di lavoro

FRANCOLISE – Un lutto improvviso ha colpito la comunità di Francolise, dove un lavoratore agricolo ha perso la vita in circostanze tragiche. L’uomo stava guidando il suo trattore per fare ritorno all’azienda dopo una lunga giornata di lavoro, quando è stato colto da un improvviso malore.

Nonostante il tempestivo arrivo dei soccorsi, purtroppo non è stato possibile fare nulla per salvarlo. Sul posto, oltre alle ambulanze, sono giunti anche le forze dell’ordine per condurre le indagini necessarie. Il corpo è stato poi portato all’istituto di medicina legale dove verranno effettuati tutti gli accertamenti per stabilire con precisione le cause del decesso.