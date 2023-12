Muore operaio sepolto dal terreno. Addio a Tommaso, padre di due figli

SANT’ARPINO – Si chiama Tommaso Crispino, per gli amici Tommasone, 50enne sposato e padre di due figli, l’operaio cinquantenne casertano deceduto in un cantiere in provincia di Bologna questa mattina.

Come raccontato nel precedente articolo, l’uomo è stato travolto da del terreno che lo ha fatalmente ricoperto.

L’operaio è morto sepolto dal terreno che gli è crollato addosso. Invano i colleghi hanno provato ad estrarlo dalle zolle che gli erano cadute sopra. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco, ma quando è stato raggiunto purtroppo era già morto.

La tragedia è avvenuta in via Setta, una strada comunale, in località Pian del Voglio, nel comune di San Benedetto Val di Sambro, in provincia di Bologna.