Muore soffocata da un boccone di mozzarella mentre prepara la cena, tragedia a MARCIANISE

MARCIANISE – Una tragedia ha colpito la comunità di Marcianise nella serata di ieri, venerdì 22 agosto. Lucia Valentino, 63 anni, vedova di Antonio Tartaglione, è deceduta nella sua abitazione di via Zandonai, traversa di via Gandhi, a causa di un soffocamento.

Secondo una prima ricostruzione, la donna stava preparando la cena in compagnia del figlio ed avrebbe assaggiato un pezzo di mozzarella che, per cause ancora in corso di accertamento, le ha improvvisamente ostruito le vie respiratorie.

I familiari presenti hanno immediatamente allertato i soccorsi, ma nonostante il tempestivo intervento del personale del 118, ogni tentativo di rianimazione è risultato vano.

La salma è stata trasferita presso la Casa Funeraria Cerreto di via Bergamo, dove a partire dalle 9.00 di questa mattina parenti e amici possono rendere omaggio alla donna. I funerali si terranno domenica 24 agosto, alle ore 9.00, presso il Santuario N.S. di Fatima di Marcianise.