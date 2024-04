Narcotrafficante davanti al giudice per falsa dichiarazione: assolto

Francesco Iannone, alias “Pippetto”, ritenuto dalla Dda un elemento di primo piano nel clan dei Cervinari.

ARIENZO. Il gup Emilio Minio del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, accogliendo le tesi dell’avvocato Vittorio Fucci e dell’avvocato Daniela Martino, ha assolto con la formula piena “perché il fatto non sussiste” il narcotrafficante Francesco Iannone, alias “Pieppetto”, 52 anni di Arienzo.

Iannone era imputato di falsa dichiarazione e a suo carico vi era un quadro probatorio molto complesso. Come si ricorderà Iannone è un noto pregiudicato di Arienzo, che secondo la Dda sarebbe un elemento di primo piano del narcotraffico e tra le vari operazioni in cui è stato coinvolto si ricorda l’ ultima della Dda con il clan dei Piscitelli, alias “Cervinari”. Secondo la Dda Iannone avrebbe avuto un ruolo di vertice nell’ ambito dell’ associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di droga. Oggi il Gup Dott. Minio, accogliendo la tesi della Avvocato Vittorio Fucci e dell’ Avvocato Daniela Martino, ha assolto Iannone per falsa dichiarazione.