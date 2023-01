Nascondeva in casa il supermarket della cocaina: spacciatore 36enne in manette

Nell’abitazione anche materiale utile al confezionamento, bilancini per la pesatura e la somma in contanti di 7500 euro circa, in varie banconote di diverso taglio, provento delle smercio già effettuato ai vari clienti.

ORTA DI ATELLA. Nell’ambito di un ampio servizio di polizia giudiziaria finalizzato a contrastare, in via preventiva, lo spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri del Gruppo di Aversa coaudiuvati dal Nucleo Cinofili di Sarno, diretti dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, hanno eseguito diverse perquisizioni domiciliari e personali, nei confronti di soggetti già noti quali responsabili della vendita al dettaglio di sostanze stupefacenti. Nel corso dell’attività, è stato tratto in arresto in flagranza di reato M. G. 36 anni, gravemente indiziato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, avendone rinvenuto numerose dosi di vario genere, presso la propria abitazione nel Comune di Orta di Atella per un totale di grammi 64 circa, unitamente a materiale utile al confezionamento, bilancini per la pesatura e la somma in contanti di euro 7500,00 circa, in varie banconote di diverso taglio, provento delle smercio già effettuato ai vari clienti. L’uomo, al termine delle formalità di rito, in ragione degli evidenti e rilevanti elementi indiziari a suo carico, è stato dichiarato in stato di arresto e tradotto presso la casa Circondariale di Napoli Poggioreale.