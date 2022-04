Nascondeva l’arma in camera da letto: 52enne nei guai per minacce, lesioni e stalking

Ora sara’ la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, cui e’ stata inviata la comunicazione di notizia di reato, a coordinare velocemente le indagini.

MACERATA CAMPANIA A seguito della presentazione di una denunzia, ieri il personale del Commissariato di Marcianise attivava la procedura del codice rosso e deferiva all’Autorita’ Giudiziaria per minacce, lesioni, stalking e detenzione illegale di una pistola, Gentile Carlo, 57 anni di Macerata Campania. L’arma veniva rinvenuta nell’abitazione dell’uomo, precisamente nella camera da letto, a seguito di un’accurata perquisizione eseguita dagli ufficiali di polizia giudiziaria del posto di polizia. Ora sara’ la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, cui e’ stata inviata la comunicazione di notizia di reato, a coordinare velocemente le indagini, con il Sostituto delegato, che consentiranno di ricostruire l’intera vicenda oggetto di denunzia, a convalidare il sequestro dell’arma, a valutare se chiedere al Giudice per le Indagini Preliminari l’adozione di una misura restrittiva nei confronti del denunciato per i reati commessi a carico di un suo familiare.