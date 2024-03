Navetta piena di studenti si schianta in curva, paura e traffico in tilt

L’incidente in via Manzoni.

MACERATA CAMPANIA. Poteva avere conseguenze gravi l’incidente che, oggi pomeriggio, intorno alle 14, si è verificato nella frazione Caturano di Macerata Campania. Qui, in via Manzoni, una navetta adibita al trasporto degli studenti si è schiantata in curva- Fortunatamente la bassa velocità dell’automezzo ha impedito che ci fossero dei feriti. Nel frattempo, però, il traffico è andato in tilt per parecchi minuti.