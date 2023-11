Non ce l’ha fatta l’uomo investito ieri pomeriggio da un’auto

È deceduto per la gravità delle lesioni

MACERATA CAMPANIA (Lidia e Christian de Angelis) – Macerata Campania si sveglia con una brutta notizia: il signor A.M. di 80 anni, investito ieri pomeriggio in via Gobetti, è deceduto a causa delle lesioni riportate nell’incidente. L’anziano è stato travolto da una Peugeot condotta da una donna che usciva da uno dei vicoli di via Gobetti.

Purtroppo, nonostante i soccorsi e il trasporto in ospedale, data la gravità delle lesioni, l’anziano stamani è deceduto. Comunità incredula e attonita.