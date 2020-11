Nonostante la “zona rossa”, Italia Nostra casertana non rinuncia ai suoi incontri di formazione. Venerdì, convegno a distanza in modalità webinar

Caserta – La sezione casertana di Italia Nostra, associazione di salvaguardia dei beni culturali, artistici e naturali, la quale quest’anno festeggia i rispettabilissimi 65 dalla sua fondazione, informa la cittadinanza che venerdì 20 novembre 2020, con avvio alle ore 14,30, in modalità webinar sulla piattaforma TEAM, terrà il seminario dal titolo “Per una nuova cultura del Paesaggio verso la Green Deal Strategy – L’attualità della Convenzione Europea del Paesaggio nella prospettiva educativa”.

L’incontro è libero a tutti, più o meno interessati alle questioni che saranno affrontate nella giornata di studio.

Spiega la presidente del sodalizio, Maria Rosaria Iacono, “ La Convenzione Europea del Paesaggio, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa e aperta alla firma degli Stati membri a Firenze il 20 ottobre 2000, è il primo trattato internazionale esclusivamente dedicato al paesaggio europeo. A vent’anni da questo passo importante per costruire una coscienza europea del patrimonio, si sono svolte molte iniziative per valutarne l’impatto sui cittadini e sulle istituzioni.

In questo quadro di eventi, il Centro di Ricerca e Servizio sul paesaggio (CIRP)



dell’, su invito dell’associazione– da anni impegnata nel sostegno all’educazione al patrimonio nella scuola – ha promosso un confronto con due atenei italiani (Padova e Cagliari) impegnati in un approccio multidisciplinare ai temi del paesaggio. L’obiettivo è tracciare un bilancio sulle azioni svolte e condividere le prospettive future di ricerca e di formazione in una maggiore sinergia con il mondo della scuola. L’Iniziativa è valida ai fini della formazione ed è accreditata sulla piattaformacon l’identificativo n. 50695.Per partecipare all’iniziativa cliccare l’icona teams o digitare (), (fare una prova che il collegamento si apra.)Per informazioni Italia Nostra – settore educazione e formazione al patrimonio (CIRP Univpm prof. Andrea Galli (); prof. Antonello Alici ()”.

