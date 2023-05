Noto avvocato di CASERTA derubato dell’auto sotto lo studio

CASERTA – Pensava che la sua macchina fosse ancora lì, in strada, nei pressi del suo studio legale.

Ma, improvvisamente, un avvocato con il suo ufficio in via Ruggiero, a Caserta, originario di Castel Morrone, si è trovato a parlare con i carabinieri di Casal di Principe poiché la sua vettura era stata rubata e abbandonata in una zona di periferia della città dell’agro Aversano.

Pare, ma questo dovrà essere stabilito da un’analisi tecnica della macchina, che è un guasto al motore ha costretto i ladri ad abbandonare la vettura.