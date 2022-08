OCCHIO AL DOBLÒ BIANCO: ecco dove i malviventi hanno colpito nelle ultime ore

CAPUA – Furto nelle scorse ore in un negozio di casalinghi di Capua, situato sulla Statale Appia.

Nella notte tra sabato e domenica, poco dopo la mezzanotte, un gruppo di ladri è entrato nel deposito, per portare via la merce dell’esercizio commerciale, senza puntare ai soldi in cassa, ritenuti forse una cifra troppo bassa, oppure complessi da cacciare fuori.

Quello che si sa per certo è il mezzo utilizzato dai malviventi: un Fiat Doblò bianco, usato per mettere via tutta la refurtiva, composta da ben due container.

Si tratta del secondo blitz in poche ore avvenuto in città, dopo quello segnalato venerdì mattina nel rione Boscariello.