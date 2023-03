OMICIDIO COMPAGNONE. Il Riesame ha deciso: fu tragico incidente

Accolta la tesi difensiva degli avvocati. Respinto il ricorso avanzato dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere

RIARDO/TEANO/PIETRAMELARA – Resta libero Vicol Ciprian. E’ quanto stabilito dai giudici del Tribunale del Riesame di Napoli i quali hanno respinto la richiesta avanzata dai pubblici ministeri Fiore e Camerlingo. Quello di Francesca Compagnone non fu omicidio volontario, bensì omicidio colposo. Un gioco finito in tragedia, così come ha sempre sostenuto l’indagato. Accolta, quindi, la tesi difensiva degli avvocati e respinto il ricorso avanzato dalla Procura.