OMICIDIO MATARAZZO. Svolta in Appello: Nasta e Massaro ASSOLTI

Il procuratore capo aveva chiesto la condanna all’ergastolo per entrambi gli imputati

SAN FELICE A CANCELLO – Assolti perché il fatto non sussiste. E’ quanto sentenziato dalla Corte di Assise di Appello per Giuseppe Massaro, 58 anni, di Sant’Agata dei Goti, e Generoso Nasta, 33 anni, di San Felice a Cancello, condannati all’ergastolo per l’omicidio di Giuseppe Matarazzo, il 45enne pastore, di Frasso Telesino.

Secondo la Procura, il Massaro avrebbe fornito al Nasta sia un’auto sia una pistola, un 357 magnum, per uccidere il pastore dietro il pagamento di circa 13.000 euro. Matarazzo infatti era uscito da poco dal carcere, dove era rimasto 11 anni perché condannato per il reato di abusi sessuali nei confronti di una 15enne.

Accolte,

dunque, le richieste delle difese. Il procuratore capo aveva chiesto la condanna all’ergastolo per entrambi gli imputati.