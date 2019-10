OMICIDIO MORZA. Oltre a 7 boss, incastrata una persona A PIEDE LIBERO

CASAL DI PRINCIPE/SAN CIPRIANO DI AVERSA (Tina Palomba) – Vent’anni fa il delitto di Ferdinando Morza, di cui non si sapevano chi fossero gli autori, ma dopo le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Antonio Iovine O’Ninno, è stata possibile la ricostruzione dell’omicidio e dei nomi dei killer. E’ stata notificata, in queste ore, in carcere dai carabinieri su richiesta della Dda di Napoli l’avviso di chiusura indagine per sette boss: Emilio Di Caterino, Domenico Bidognetti, Alessandro Cirillo, Giuseppe Setola, Giuseppe Dell’Aversano, Aniello Bidognetti, Raffaele Bidognetti.

Inoltre sembra che risulta essere coinvolta una persona indagata a piede libero. Si tratta di Carmine Tamburrino, 44 di San Cipriano di Aversa, attualmente libero. Nel collegio difensivo gli avvocati Paolo Caterino, Paolo Di Furia e D’Angelo