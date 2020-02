OMICIDIO SERENA MOLLICONE. Udienza rinviata

TEANO – L’udienza per il processo riguardante l’omicidio di Serena Mollicone, la ragazza di Arce uccisa quando aveva 18 anni e per il cui delitto rischiano di finire sotto processo Franco Mottola di Teano, ex comandante della stazione dei carabinieri, la moglie ed il figlio Marco, insieme ad altre due persone, è stata aggiornata al prossimo 21 Febbraio. Alla base del provvedimento le «eccezioni preliminari sollevate dalla difesa degli imputati». Il Pm esaminerà pertanto le memorie replicherà alle stesse nella data di cui sopra.

Fuori dal Tribunale, sit in organizzato dal gruppo social “Siamo tutti Guglielmo Mollicone”, nato spontaneamente a supporto del papà della ragazza uccisa nel Maggio 2001, e da tempo ricoverato a Frosinone per gravi problemi di cuore.