Operai “tradiscono” il cantiere: rubano 30 quintali di ferro con la gru

Tre persone denunciate, tra cui un dipendente del cantiere

CASERTA – Un colpo studiato nei dettagli e messo a segno utilizzando i mezzi della stessa azienda derubata. È quanto scoperto dai carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita che, al termine di un’indagine accurata, hanno denunciato tre uomini per furto aggravato di materiale ferroso.

L’episodio si è verificato nel cantiere della Telese Scarl per la realizzazione della linea Alta Velocità nel territorio di Solopaca. Due residenti di Telese Terme e un operaio casertano, impiegato nella stessa area di lavoro, avrebbero prelevato circa 30 quintali di barre in ferro, utilizzando una gru di cantiere per caricarle su un camion.

Il metallo, secondo gli accertamenti, è stato poi ceduto a un’azienda specializzata nel recupero di materiali ferrosi, situata nel Beneventano. L’indagine è scattata dopo la segnalazione dell’anomalia e si è sviluppata grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza e alle testimonianze raccolte sul posto.

Parte della refurtiva è già stata recuperata e restituita al legittimo proprietario. Le forze dell’ordine stanno ora lavorando per chiarire se vi siano ulteriori soggetti coinvolti o episodi simili messi a segno con le stesse modalità.