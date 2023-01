Operaio ferito alla testa dopo la caduta: folle corsa in ospedale

E’ accaduto stamattina in via Squarcione: l’uomo era intento al lavoro quando, per motivi ancora da accertare, è caduto battendo la testa. Sul posto anche i vigili urbani.

SAN FELICE A CANCELLO Un brutto incidente, stamattina in centro, ed un operaio che è finito all’ospedale. E’ accaduto in via Squarcione: l’operaio era intento al lavoro quando, per motivi ancora da accertare, è caduto battendo la testa. L’ambulanza, giunta poco dopo, ha poi trasportato l’uomo in ospedale per le prime cure sanitarie.