Operazione Alto Impatto sul litorale Domizio: sequestri e sanzioni

Su disposizione del Questore della Provincia di Caserta dr. Antonino Messineo proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio

CASTEL VOLTURNO – All’esito delle direttive emerse in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e Sicurezza Pubblica tenutosi in Prefettura, su disposizione del Questore della Provincia di Caserta dr. Antonino Messineo proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio con un’operazione “Alto Impatto”, nell’intera area del litorale “Litorale Domitio”, volti a contrastare la recrudescenza della fenomenologia delinquenziale di quella fascia costiera.

Ai predetti servizi, diretti dal Dirigente del Comm.to di Castel Volturno, hanno partecipato operatori della Polizia di Stato, del Reparto Prevenzione Crimine Campania, i militari dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, coadiuvati dal Corpo di Polizia Municipale.

Nel

corso dell’attività sono stati predisposti numerosied identificatecontrollati

Ancora, sono stati controllati 21 soggetti sottoposti a misure restrittive ed eseguite perquisizioni.

Nel corso dei servizi, sono stati deferiti in stato di libertà 3 soggetti, resisi

rispettivamente responsabili dei reati di favoreggiamento, di false attestazioni a pubblico ufficiale e di inosservanza alle prescrizioni della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio

Sono state, infine, eseguite diverse verifiche presso diversi esercizi commerciali ubicati lungo il litorale domitio, cui 2 sono stati sanzionati per violazioni accertate in relazione all’ampliamento della struttura e dei requisiti di sorvegliabilità, nonché, per carenza dell’agibilità.

Inoltre, sono stati avviati 5 procedimenti per l’ adozione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio nei confronti di alcuni soggetti controllati.