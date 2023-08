Opere abusive a due passi dal Comune, sequestrato cantiere

Blitz dei vigili urbani.

MACERATA CAMPANIA A due passi dal Comune, in in vicolo che sbuca sulla strada principale del paese, corso Umberto I, lui ha ben pensato di abbattere un vecchio edificio per poi, evidentemente, costruire un nuovo manufatto. Tutto ciò, però, senza uno straccio di autorizzazione. Per questa ragione, i vigili urbani di Macerata Campania hanno sequestrato il cantiere ed ora per l’uomo si preannuncia, probabilmente, anche un’elevata sanzione.