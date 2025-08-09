ORRIBILE. 40enne di AVERSA violenta due ragazzine di 15 e 16 anni

Le ha prima minacciate con un cacciavite e poi le ha costrette a bere alcolici

AVERSA – È il 40enne di Aversa Gabriele Picciulli. l”uomo accusato del gravissimo reato di stupro ai danni di due amiche di 15 e 16 anni L’ uomo, dopo averle pedinare già dalla strada, ha seguito le due amiche minorenni nell’ascensore di un condominio al confine tra Milano e Sesto San Giovanni. Sul pianerottolo ha minacciato le ragazze con un cacciavite costringendole prima ad entrare nell’appartamento e poi aa bere alcolici. Subito dopo avrebbe abusato sessualmente di entrambe.

Dopodiché ha rubato i telefonini di entrambe, portato via qualche prezioso e infine scappando temendo il ritorno dei genitori delle due ragazze. È stata l’applicazione che consente di individuare gli smartphone rubati a consentire ai carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni di individuare e a fermare l’uomo, che in i primo tempo si è mostrato docile, confessando il terribile delitto compiuto, salvo poi scagliarsi contro i militari in un secondo momento.

Perquisito, è stato trovato in possesso dei telefoni cellulari e degli oggetti rubati, nonché del cacciavite utilizzato e diverse fascette da elettricista. L’uomo, peraltro già noto alle forze dell’ordine, è stato condotto in carcere su disposizione del pm della Procura della Repubblica di Monza.

Su di lui ora pendono le accuse di violenza sessuale, sequestro di persona e rapina. Le due ragazze sono state ricoverate sotto choc nell’ospedale di Monza, dove le prime indagini cliniche hanno confermato, purtroppo, il tipo di violenza subito dalle due giovanissime vittime