OSPEDALE CASERTA. Danni al bambino provocati dal parto: la battaglia dei genitori arriva fino in Cassazione

CASERTA – È l’ultima speranza per i genitori di D.S.R., ragazzo nato nel novembre di 12 anni fa all’ospedale di Caserta che, dal momento del parto, avrebbe riportato alcuni problemi di salute.

È ciò che denunciano la mamma e il papà del dodicenne che, da diversi anni, stanno portando avanti una causa legale contro il Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta per farsi riconoscere un risarcimento legato ai danni che il loro piccolo a subito.

Una storia, che, però, giudizialmente non li sta vedendo soddisfatti, visto che sia il tribunale di Santa Maria Capua Vetere in primo grado, sia la corte di appello di Napoli in seconda istanza, hanno dato ragione alle ragioni dell’ospedale di Caserta.

A 12 anni di distanza dalla nascita del piccolo e a pochi mesi dal rigetto dell’appello, i genitori del piccolo non si sono arresi hanno deciso di arrivare al terzo e ultimo grado di giudizio ovvero presso la corte di Cassazione, presso la quale hanno impugnato la sentenza emessa dalla nona Sezione civile della corte di Appello napoletana.

L’ospedale, forte di due sentenze favorevoli, ha deciso chiaramente di costituirsi in giudizio e di rispondere a questo ricorso della famiglia, nominando l’avvocato Gennaro Giametta, di Frattamaggiore, che ha già seguito in questi anni la vicenda.