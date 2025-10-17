OSPEDALE CASERTA. Lavori da oltre UN MILIONE per la manutenzione aggiudicati a due imprenditori dell’agro Aversano

E’ ONLINE IL PODCAST “IL COLPO! QUATTRO CITTA’, QUATTRO STORIE CRIMINALI – CLICCA QUI PER ASCOLTARLO GRATIS SU SPOTIFY

Un quarantenne e un 44enne guidano questa società, “new entry” nel mondo delle aggiudicazioni

CASERTA – Con la delibera 129 dello scorso mercoledì, 15 ottobre, l’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, ha approvato l’aggiudicazione definitiva di un accordo quadro per lavori di manutenzione edile del valore di 1.328.752,73 euro. L’appalto è stato assegnato alla ditta Costruzioni Civili Ambientali srl di Gricignano di Aversa.

Come prevedono tutti gli accordi quadro, i lavori saranno attivati tramite singoli ordini di servizio emessi dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP), l’architetto Valerio Scozzafava, in base alle effettive necessità che si presenteranno nel corso del tempo.

L’intervento, che rientra nel quadro dei finanziamenti PNC e PNRR, riguarderà opere di manutenzione ordinaria e straordinaria presso le strutture dell’ospedale di Caserta, con interventi propedeutici alla realizzazione di ulteriori e non ancora completamente specificati progetti. Nella delibera, però, già si fa riferimento a opere necessarie per lo spostamento di reparti in vista della demolizione e ricostruzione di alcuni edifici ospedalieri.

La procedura di gara, svoltasi tramite piattaforma telematica SORESA, ha visto la partecipazione di sette imprese, con dieci partecipante. La ditta aggiudicataria si è aggiudicata l’appalto presentando un ribasso del 36,629% sull’importo a base d’asta di 1.189.385,39 euro (esclusa IVA).

Venendo un po’ a chi è la società aggiudicataria, la Costruzioni Civili Ambientali è di due imprenditori dell’agro Aversano, precisamente di Gricignano. Si tratta di Antonio Lucariello, legale rappresentante sin dal 2010, quando questi aveva 29 anni, e Graziano Simoniello, di 4 anni più piccolo di lui e legati da un vincolo di parentela. Lucariello, da sempre vicino al PD, si è sempre interessato alla politica. Ex presidente del consiglio comunale durante l’amministrazione Moretti, la moglie, Marilena Fusco, è stata assessora negli anni della consiliatura Santagata. Negli anni ha collaborato spesso con i Canciello di Marican, mentre la consorte è cugina del discusso assessore ai Lavori Pubblici di Gricignano, nonché funzionario braccio destro di Anacleto Colombiano, ovvero Michele Di Luise.

Secondo quanto emerge dai dati ANAC, sarebbe la prima aggiudicazione di un ente pubblico a questa ditta che, quindi, è una new entry nelle commesse. Ed infatti è la prima volta che ne sentiamo parlare. Un appalto, questo alla Costruzioni Civili Ambientali, che dimostra, ancora una volta, che in provincia di Caserta i soldi, il business dei lavori pubblici e delle costruzioni ha il suo cuore nell’agro Aversano.

CLICCA QUI PER LEGGERE L’AGGIUDICAZIONE