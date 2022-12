OSPEDALE CASERTA: PRECARI ABBANDONATI. Nursing Up alza la voce e scrive al Ministro, alla Procura di S.MARIA C.V. e alla Prefettura: “Rinnovare subito i contratti”

Nel comunicato stampa, a firma della coordinatrice provinciale Rosa Nuzzo, che potete leggere nell’articolo integralmente, il sindacato chiede l’immeidato rinnovo dei contratti per dei lavoratori fatti fuori al Sant’Anna e San Sebastiano, mentre sono stati confermati o addirittura assunti in tutte le altre aziende sanitarie campane

CASERTA (comunicato stampa) – Il Nursing-up nella qualità di OS autonoma del COMPARTO, nelle persone dei referenti, con la presente DENUNCIANO il mancato rinnovo dei contratti a tempo determinato DEGLI OSS dell’AORN di CASERTA.



L’AORN

di Caserta- unica azienda campana- CHE HA OMESSO DI ADEMPIERE ALLE INDICAZIONI-DISPOSIZIONI manate dalla REGIONE CAMPANIA nell’ambito della proroga dei contratti a termine dei dipendenti CTG OSS impiegati in questa azienda, prima in SOMMINISTRAZIONE e poi con avviso pubblico per l’emergenza covid, da ben 10 anni orsono.

Ed invero, le AUTORITA’ in indirizzo devono, nella qualità, RISPONDERE al grido-denuncia di 50 unità operatori sanitari i cui contratti di lavoro NON SONO STATI RINNOVATI!



Difatti

il Direttore dell’AORN di Caserta – prima ancora della data del 31.12.2022 BENE HA PENSATO di scrollarsi di dosso di 50 unità OSS non rinnovando, sulla grave ed errata prerogativa che questi sigg. NON ERANO DEGNI DI APRIRSI AL PERCORSO DI STABILIZZAZIONE DI CUI ALLA NORMA INVOCATA DALLA STESSA REGIONE CAMPANIA.

Per contro, si ricorda che queste unità venivano ASSUNTE con contratti a tempo determinato, ove nella deliberazione di assunzione si REVOCAVA la deliberazione di cui all’assunzione per covid-19 precedentemente varata, E QUESTE UNITA’ RISPONDEVANO DI FATTO ALLE STESSE ESIGENZE E PREROGATIVE.



Dunque rientrano appieno nel processo come previsto dalla NORMA e dalle NOTE della REGIONE CAMPANIA, NON DA ULTIMO QUELLA CHE DISPONE LA PROROGA….. OLTRE IL 31.12.2023. E L’Aorn le prerogative richieste le ha!!!!!

Tale nota deve essere ADEMPIUTA, e le AUTORITA’ REGIONALI disponenti, devono ad horas RICHIEDERE IL RINNOVO AL DIRETTORE GUBITOSA.

CIO’ onde evitare gravi sperequazioni e pregiudizio di TENUTA SOCIALE in un momento difficile come quello che attraversa l’Italia.

NON POSSIAMO STARE ZITTI, E NON POSSONO NON INTERVENIRE LE AUTORITA IN INDIRIZZO.