OSPEDALE DI AVERSA. Il reparto di Oncologia passa al Melorio di S. MARIA C.V. Sindacati in protesta

Chiesto un incontro urgente con la direzione

AVERSA – All’ospedale Moscati di Aversa scatta l’allarme tra i sindacati. Le sigle Cgil, Cisl, Uil, Fials e Nursind hanno chiesto con urgenza un incontro con la direzione sanitaria per fare chiarezza sul piano di riorganizzazione interna, che prevede spostamenti di reparti e personale legati all’avvio dei lavori nel reparto di Ematologia.

I sindacati chiedono di sospendere ogni decisione operativa fino al termine di un confronto formale, paventando il rischio di disservizi assistenziali e confusione tra gli operatori. Al centro della tensione, il trasferimento provvisorio dell’Urologia nei locali della Chirurgia Generale, lo spostamento dell’Ematologia al quarto piano e la ricollocazione della Pediatria nell’area attualmente occupata dall’Ematologia.

A preoccupare di più, però, è la decisione di trasferire l’Oncologia all’ospedale Melorio di Santa Maria Capua Vetere: una scelta che, secondo le sigle, potrebbe impattare negativamente su pazienti fragili e sull’organizzazione del personale.